В Кривом Роге создали комиссию для установления причин землетрясения

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод.

«В состав комиссии вошли представители управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сейсмологи, эксперты проектных институтов и депутаты Криворожского горсовета. Природа возникновения землетрясения силой 4,6 балла выясняется, и там сейчас работают специалисты», - отметил Удод.

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Он также подчеркнул, что в Кривом Роге создана программа мониторинга смещения горных пород для предотвращения и предупреждения названных процессов.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге 24 июня в 00.16 были зафиксированы подземные толчки силой 4-5 баллов по шкале Рихтера. Жертв и разрушений не было.

По мнению заместителя начальника Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины Владимира Шапки, подземные толчки, которые несколько раз в год фиксируются в Кривом Роге, в большинстве случаев имеют техногенную причину, то есть связаны с разработкой полезных ископаемых.