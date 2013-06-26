Кравчук: Украина не должна глотать заявление сената Польши

Польская сторона фактически отказалась от важной совместной резолюции Верховной Рады Украины и польского Сейма от 2003 года к 70-й годовщине Волынской трагедии, а ее новое решение по этому вопросу не будет способствовать пониманию между государствами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Инициативы “Первое декабря”, об этом сказал первый Президент Украины, глава общественного комитета «Примирение между народами» Леонид Кравчук в интервью газете «День».

«Было принято взвешенное решение, а на первом месте стояли вопросы сотрудничества и будущего. В настоящее время же поляки изменили свою позицию. По крайней мере, Сенат Польши утвердил решение, в соответствии с которым Волынские события являются «этнической чисткой с признаками геноцида», - подчеркнул Кравчук.

Вынесение такого вопроса на межгосударственный уровень не является взвешенным решением, по мнению первого Президента Украины. «Если это уже произошло, нужно руководствоваться международными документами, в частности Конвенцией ООН 1948 года, которая определяет сущность геноцида. Кроме того, существует Гаагский суд. Поэтому нужно выносить вопрос на высокий уровень, а не так, по-хуторянски, принимать решение и обвинять только одну сторону. Несмотря на то, что я и не хочу употреблять недипломатичных высказываний, но решение Польши считаю непродуманным - оно не будет способствовать пониманию между нашими государствами», - сказал он.

Кравчук не знает, как будут действовать Украина и парламент, но «мы не должны глотать это и молчать». «Это не та линия поведения, которая свидетельствовала бы о нашей чести, достоинстве и, собственно, об исторических фактах. Война была с обеих сторон: между Гитлером, фашистской Германией и тоталитарным Советским Союзом. Между этими двумя гигантами произошел конфликт. Однако сейчас не нужна арифметика - где погибло больше, где погибло меньше. Я просил Сенат изучить этот вопрос. Они же сказали, что не могут не откликнуться на 70-летие трагедии, которое будет в июле», - добавил экс-президент.

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Он отметил, что не должно складываться впечатление, что «мы не обращаем внимания на такие вопросы» и что Украина должна отвечать на любые заявления хоть Польши, хоть России. «Иногда мы прибегаем к тактике "все само собой перемелется", но история накапливает факты, и это приводит к реальным действиям, которые осложняют нашу жизнь», - сказал Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 20 июня верхняя палата Сейма Польши (Сенат) приняла резолюцию накануне 70-й годовщины Волынской трагедии, в которой признала эти события «этнической чисткой с признаками геноцида».