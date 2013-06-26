У Азарова предупреждают, что со срочным оформлением загранпаспортов - проблемы

Государственная миграционная служба информирует, что в связи с изменением производителя бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу в ближайшие дни возможны задержки с отгрузкой готовых паспортов.

Как сообщает сайт Госслужбы, задержки могут возникать при срочном (в течение 10 дней) оформлении документов.

По информации производителя, ситуация будет урегулирована в ближайшее время. Таким образом, граждане, которые подают документы для оформления паспорта в течение 30 дней, скорее всего, получат паспорта своевременно.

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Кроме того, Государственная миграционная служба предлагает гражданам заблаговременно оформлять паспорта, учитывая то, что пиковые нагрузки на территориальные подразделения миграционной службы приходятся на отпускные и праздничные сезоны.