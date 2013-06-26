В Ливии суд перенес рассмотрение апелляций осужденных украинцев

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, решение о переносе заседания было принято в связи с тем, что осужденных не смогли доставить в суд из-за внезапного ухудшения ситуации безопасности.

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«По информации Посольства Украины в Ливии, из-за внезапного ухудшения ситуации безопасности осужденные не могли быть доставлены к месту проведения судебного заседания. В связи с этим было принято решение о переносе заседания на 3 июля», - говорится в сообщении.

Дело находится на особом контроле МИД и Посольства Украины в Ливии, отметили в Департаменте информационной политики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис проинформировал, что в Ливии началось судебное заседание по делу 19 граждан Украины, которых обвиняют в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи.

“Судебное заседание началось, однако мы еще не имеем данных о его результатах”, - сказал он сегодня утром.

Справка УНИАН. В июне 2012 года ливийский суд осудил 19 украинцев, двух россиян и трех белорусов за пособничество режиму Каддафи. Осужденные отвергают выдвинутые им обвинения, утверждая, что прибыли в Ливию работать по контрактам в нефтяной отрасли.