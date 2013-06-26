В ЮАР молятся за "мирный упокой" Манделы
Главный священнослужитель Южной Африки молится за "мирный упокой" бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, который находится в больнице в критическом состоянии.
Архиепископ Табо Макгоба посетил 94-летнего Манделу в больнице в Претории и помолился там вместе с его женой Грасой Машел.
Старейшины народа Тембе, представителем которого является Мандела, посетят его в среду в больнице, сообщают местные СМИ.
В воскресенье, 23 июня, состояние Нельсона Манделы ухудшилось и стало критическим. Его госпитализировали 8 июня с легочной инфекцией.
В больницу, где находится лидер ЮАР, его поклонники приносят цветы и оставляют сообщения, в которых выражают ему свою поддержку.
Это уже третья госпитализация господина Манделы с начала этого года.
В ЮАР он также известен под именем Мадиба, это почетный титул, предоставляется старейшинам рода Манделы. Он известен также своей борьбой с апартеидом, провел 27 лет в заключении, и, как полагают, там подорвал здоровье.
Молитва за Манделу
Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР и находился на этой должности пять лет.
Архиепископ Кейптауна Макгоба приехал молиться в больницу в Претории поздно во вторник. Это произошло на фоне роста опасений, что Нельсон Мандела близок к смерти, сообщают корреспонденты ВВС.
В молитве, которая была опубликована на странице архиепископа в Facebook, говорится, что жители ЮАР должны быть благодарными за все добро, которое сделал Нельсон Мандела их народу.
"Дай Мадиба вечное исцеление и освобождение от боли и страданий. Мы просим для него спокойной ночи и мирного, доброго, упокоения", - говорится в молитве.
Споры о похоронах
Между тем, друг господина Манделы и лидер оппозиционной партии "Объединенный демократический движение" Банту Холомиса опроверг информацию о том, что в семье экс-президента возник спор о его похоронах.
Господин Холомиса вместе с детьми и внуками Нельсона Манделы, старейшинами и министрами правительства встретились во вторник, 25 июня, в Куну, селе, где Мандела вырос, сообщила местная газета Star.
По словам Банту Холомиса, на этой встрече старейшинам рассказали о состоянии Нельсона Манделы.
Издание Star сообщает со ссылкой на три источника, что внук Нельсона Манделы и его наследник Мандла хочет, чтобы экс-президента похоронили в соседнем селе Мвезо, где он родился.
Однако члены семьи хотят, чтобы Манделу похоронили в Куну. Они также требуют, чтобы рядом с ним перезахоронили тела трех детей Манделы, в том числе и старшего сына Макгато, который умер в 2005 году от связанной со СПИДом болезни, пишет газета.
По информации южноафриканского издания Times, старейшины народа планируют в среду посетить Нельсона Манделу в Претории.
Бывший президент ЮАР имеет детей от двух предыдущих жен - Эвелин и Винни, с которыми он расстался.
Мандела прекратил любую общественно-политическую деятельность в 2004 году и с тех пор почти не появлялся на публике.