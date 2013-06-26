В ЮАР молятся за "мирный упокой" Манделы

Архиепископ Табо Макгоба посетил 94-летнего Манделу в больнице в Претории и помолился там вместе с его женой Грасой Машел.

Старейшины народа Тембе, представителем которого является Мандела, посетят его в среду в больнице, сообщают местные СМИ.

В воскресенье, 23 июня, состояние Нельсона Манделы ухудшилось и стало критическим. Его госпитализировали 8 июня с легочной инфекцией.

В больницу, где находится лидер ЮАР, его поклонники приносят цветы и оставляют сообщения, в которых выражают ему свою поддержку.

Это уже третья госпитализация господина Манделы с начала этого года.

В ЮАР он также известен под именем Мадиба, это почетный титул, предоставляется старейшинам рода Манделы. Он известен также своей борьбой с апартеидом, провел 27 лет в заключении, и, как полагают, там подорвал здоровье.

Молитва за Манделу

Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР и находился на этой должности пять лет.

Архиепископ Кейптауна Макгоба приехал молиться в больницу в Претории поздно во вторник. Это произошло на фоне роста опасений, что Нельсон Мандела близок к смерти, сообщают корреспонденты ВВС.

В молитве, которая была опубликована на странице архиепископа в Facebook, говорится, что жители ЮАР должны быть благодарными за все добро, которое сделал Нельсон Мандела их народу.

"Дай Мадиба вечное исцеление и освобождение от боли и страданий. Мы просим для него спокойной ночи и мирного, доброго, упокоения", - говорится в молитве.

Споры о похоронах

Между тем, друг господина Манделы и лидер оппозиционной партии "Объединенный демократический движение" Банту Холомиса опроверг информацию о том, что в семье экс-президента возник спор о его похоронах.

Господин Холомиса вместе с детьми и внуками Нельсона Манделы, старейшинами и министрами правительства встретились во вторник, 25 июня, в Куну, селе, где Мандела вырос, сообщила местная газета Star.

По словам Банту Холомиса, на этой встрече старейшинам рассказали о состоянии Нельсона Манделы.

Издание Star сообщает со ссылкой на три источника, что внук Нельсона Манделы и его наследник Мандла хочет, чтобы экс-президента похоронили в соседнем селе Мвезо, где он родился.

Однако члены семьи хотят, чтобы Манделу похоронили в Куну. Они также требуют, чтобы рядом с ним перезахоронили тела трех детей Манделы, в том числе и старшего сына Макгато, который умер в 2005 году от связанной со СПИДом болезни, пишет газета.

По информации южноафриканского издания Times, старейшины народа планируют в среду посетить Нельсона Манделу в Претории.

Бывший президент ЮАР имеет детей от двух предыдущих жен - Эвелин и Винни, с которыми он расстался.

Мандела прекратил любую общественно-политическую деятельность в 2004 году и с тех пор почти не появлялся на публике.

BBC Украина