Яценюк верит, что Тимошенко отпустят лечиться еще до подписания соглашения с ЕС

Председатель политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк верит, что Президент Украины Виктор Янукович предпримет шаг к освобождению экс-премьера Юлии Тимошенко еще до подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, запланированного на ноябрь.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Яценюк заявил в Институте Брукингза в Вашингтоне, где выступил с публичной лекцией на тему «Инвестиции в будущее Украины: определение политических и экономических возможностей».

«Убежден, что в ближайшем будущем Президент покажет свою политическую волю к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС и предпримет первый шаг к освобождению Юлии Тимошенко», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, Украина переживает исторический момент - “быть или не быть”. “Присоединимся мы к ЕС и предпримем первый шаг – подписание Соглашения об ассоциации с ЕС включительно с зоной свободной торговли или не присоединимся. Этот исторический момент должен быть использован, и мы ожидаем, что это будет сделано в Вильнюсе», - сказал он.

В то же время, отметил Яценюк, для этого должно быть выполнено несколько условий. Одно из ключевых условий для подписания соглашения – «Тимошенко должна быть на свободе». Но это, по его словам, лишь верхушка айсберга. Сегодня действующий Президент и правительство осуществляют политику свертывания политических и гражданских прав и свобод, «политические преследования и выборочное правосудие должны быть остановлены», - сказал председатель политсовета «Батькивщины».

Яценюк сообщил, что имел откровенный разговор с Януковичем и его администрацией относительно Соглашения об ассоциации с ЕС и путей преодоления проблем в ее достижении.

«Как первый шаг к освобождению Юлии Тимошенко я назвал возможность для нее получить медицинскую помощь за пределами Украины – в Германии. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, который был в Киеве несколько дней назад, четко дал понять, что немецкая власть имеет возможность обеспечить необходимую медицинскую помощь Юлии Тимошенко», - заметил Яценюк.

Он также остановился на других условиях, связанных с политической и экономической ситуацией в Украине, в том числе необходимости назначения парламентских выборов в пяти проблемных округах, предложении оппозиции создать двустороннюю парламентскую комиссию относительно избирательного законодательства и деятельности ЦИК.

Еще одним условием, по словам Яценюка, является обеспечение независимой судебной системы и прокуратуры.