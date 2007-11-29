Кириленко от фракции НУ-НС будет предлагать на должность спикера Яценюка

Руководитель фракции "Наша Украина – Народная Самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО будет предлагать на должность Председателя Верховной Рады Украины от НУ-НС кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.КИРИЛЕНКО на брифинге для прессы.

Он напомнил, что вчера был завершен сбор подписей под соглашением о создании демократической коалиции.

«И сегодня мы не видим препятствий для того, чтобы председатели двух фракций подписали соглашение о создании коалиции демократических сил», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Вместе с тем, отметил лидер фракции, он убежден, что кандидатуры на должность спикера и премьер-министра не должны вызывать «хотя бы минимальных дискуссий». Потому В.КИРИЛЕНКО заявил, что будет убеждать свою фракцию поддержать кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА, которая поддерживается Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Я буду просить всех коллег по фракции поддержать эту кандидатуру во время голосования на должность председателя Верховной Рады, это кандидатура нашего коллеги. Мы убеждены, что все вопросы, которые стояли как барьеры на пути к образованию демократической коалиции по состоянию на сегодня сняты», - отметил он.

В то же время, В.КИРИЛЕНКО высказал мнение, что без кандидата на должность председателя ВР А.ЯЦЕНЮКА, который находится в Мадриде, решение приниматься не будет.