ЕС пока не уточняет дату приезда в Украину Кокса и Квасневского

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

«Мы планируем этот визит в конце июня, но подтвердить конкретные даты еще не можем», - сказал он.

Как сообщали СМИ, Кокс и Квасневский снова прибудут в Украину 26-28 июня.

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Как сообщал УНИАН, бывший Президент Польши Квасневский и экс-президент Европарламента Кокс стали наблюдателями от Европарламента по судебным процессам над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и начали работу 11 июня 2012 года.

Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.

В последний раз Квасневский и Кокс приезжали в Украину 14-15 июня.