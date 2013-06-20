ЕС пока не уточняет дату приезда в Украину Кокса и Квасневского
17:10, 20 июня 2013Политика
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Европейский Союз пока не уточняет конкретную дату приезда в Украину руководителей Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пета Кокса и Александра Квасневского.
Пэт Кокс и Александр Квасневский приедут в Украину
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
«Мы планируем этот визит в конце июня, но подтвердить конкретные даты еще не можем», - сказал он.
Как сообщали СМИ, Кокс и Квасневский снова прибудут в Украину 26-28 июня.
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Как сообщал УНИАН, бывший Президент Польши Квасневский и экс-президент Европарламента Кокс стали наблюдателями от Европарламента по судебным процессам над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и начали работу 11 июня 2012 года.
Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.
В последний раз Квасневский и Кокс приезжали в Украину 14-15 июня.
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