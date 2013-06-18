В ЕС ждут, что Украина решит вопрос Тимошенко

В Европейском Союзе надеются, что Украина решит вопрос в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Представительства ЕС в Украине Мария Юрикова на заседании круглого стола на тему: «Ассоциация с ЕС: как Украина выполняет условия для подписания соглашения?»

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«Мы ждем, что Украина решит вопрос бывшего премьер-министра. Миссия Кокса-Квасневского в настоящее время помогает Украине выполнить эту цель», - сказала она.

Юрикова призвала правительство Украины мобилизовать усилия для выполнения критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре этого года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

«Я бы рекомендовала мобилизовать усилия и поставить себе такую цель, и тогда, опираясь на все эти усилия, в ЕС доверяли бы обещаниям Украины, и тогда подписание Соглашения об ассоциации будет одобрено», - сказала она.

Юрикова напомнила, что Украина должна серьезно рассмотреть вопрос относительно принятия избирательного законодательства, чтобы все недостатки, выявленные при проведении парламентских выборов в октябре 2012 года, были учтены.

По словам Юриковой, кроме того, Украина должна продолжить реформу юридической системы, системы судопроизводства, прокуратуры, а также улучшить инвестиционный и бизнес-климаты.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится только при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение в отношении Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и существенный прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.