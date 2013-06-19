Мирошниченко: Янукович открыт для диалога относительно Тимошенко

Президент Украины Виктор Янукович открыт для диалога в вопросах, которые касаются заключенной экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Об этом сказал представитель Президента в Верховной Раде Украины Юрий Мирошниченко журналистам, рассказывая об итогах встречи руководства парламента с главой государства.

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По его словам, в ходе встречи ставился вопрос об освобождении Тимошенко, и глава государства исчерпывающе прокомментировал этот вопрос. “Он сказал, что, к сожалению, в рамках действующего законодательства решения пока нет, тем более, что судебный процесс еще не завершен, но он не закрыт для диалога”, - сказал Мирошниченко.

При этом он отметил, что Президент сказал: “Все возможно”. Но на уточняющий вопрос, относится ли эта фраза к возможности освобождения Тимошенко, Мирошниченко утвердительно не ответил.

“У него (Януковича) предубеждения в вопросе Тимошенко нет... Там не стоял вопрос ультимативно - освободите и все, - речь шла о политическом и юридическом аспекте вопроса Тимошенко и в этом контексте Президент готов рассмотреть те механизмы, которые будут предложены”, - сказал представитель главы государства.

По его словам, на сегодняшний день продолжается диалог украинской власти с европейской стороной, а сегодня начат политический диалог с представителями оппозиции.

По словам Мирошниченко, Президент не отклонил “вопрос Тимошенко”, не продемонстрировал какое-то неуважение в диалоге, а наоборот сказал, что готов слушать правовые аргументы оппозиции. “Поскольку не может быть принят искусственный закон, или искусственное решение для одного человека. В таких условиях это будет некий сигнал, что разрешено все”, - сказал Мирошниченко.

Мирошниченко подчеркнул, что в вопросе Тимошенко “не было торгов на сегодняшней встрече, в том числе не ставился ультимативный вопрос относительно необходимости отпустить Тимошенко для лечения за границу”.