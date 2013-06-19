Янукович дополнил правительство новыми кадрами

Янукович назначил Бондаренко заместителем министра энергетики и угольной промышленности, Бойцун - заместителем министра промышленной политики.

Президент Украины Виктор Янукович назначил Андрея Бондаренко заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины. Также Виктор Янукович назначил Наталью Бойцун заместителем министра промышленной политики Украины. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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