Янукович дополнил правительство новыми кадрами

14:55, 19 июня 2013
Политика
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Янукович назначил Бондаренко заместителем министра энергетики и угольной промышленности, Бойцун - заместителем министра промышленной политики.

Янукович назначил заместителей двух министров

Президент Украины Виктор Янукович назначил Андрея Бондаренко заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Также Виктор Янукович назначил Наталью Бойцун заместителем министра промышленной политики Украины.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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