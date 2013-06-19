Яценюк с «группой поддержки» пришел к стенам Администрации Президента (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал журналистам на входе в здание Администрации Президента, куда он пришел со всей фракцией “Батькивщина”.

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“Если он (Янукович) боится прийти в парламент, то мы не боимся прийти к Виктору Януковичу”, - сказал он.

Яценюк отметил, что фракция уполномочила его выступить на встрече с Президентом, даже если все члены фракции не будут допущены на эту встречу. Также он сказал, что будет ставить вопрос о присутствии на этой встрече прессы. Но, по его словам, этот вопрос также не станет основанием для неучастия, если прессу не допустят.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.30 в АП должна состояться встреча руководства парламента и лидеров фракций с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Лидеры фракций УДАР и «Свобода» Виталий Кличко и Олег Тягнибок заявили, что не будут принимать участия в этой встрече.