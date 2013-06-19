У замминистра диагностировали гипертонический криз

С его согласия о подробностях медицинского обследования рассказал профессор кафедры терапии Национальной академии последипломного образования Вадим Шипулин, который вчера осматривал пациента.

По словам врача, у Мярковского констатировали наличие гипертонического криза (артериальное давление 210/110, пульс 120 в минуту), возникшее на фоне артериальной гипертензии, которой он страдает уже более двух десятилетий.

В свою очередь, как пояснил врач, наличие определенного запаха могло быть обусловлено самостоятельным приемом медикаментозных средств либо наличием определенных проблем эндокринологического характера. Как выяснилось в ходе обследования,пациент накануне и в день заседания ВР принял более чем 1,5 флакона спиртового раствора барбовала. Кроме того, есть подозрение на сахарный диабет.

«К сожалению, пациент ранее систематически не обследовался и не лечился. Наследственность отягощена наличием артериальной гипертензии у родителей», - отметил Шипулин.

Вчера Анатолию Мярковскому была оказана первичная медицинская помощь для купирования гипертонического криза и предложена настоятельная госпитализация в стационар ввиду наличия высокого артериального давления и тахикардии. Попутно пациент настоял на проведение обследования с целью освидетельствования на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Освидетельствование было проведено в сертифицированном государственном учреждении «Социотерапия», результаты будут готовы не ранее 21 июня.