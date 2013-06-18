Мярковский госпитализирован, заявляет министр финансов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр финансов Юрий Колобов.

Он отметил, что некоторые народные депутаты знают Мярковского, и знают его как очень порядочного человека.

По теме: Колобова пригласили в ВР тушить скандал с его заместителем

“В настоящий момент он госпитализирован, он проходит медицинское обследование”, - сказал Колобов.

Министр добавил, что Мярковский в ближайшее время сам сможет прокомментировать состояние своего здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Мярковский должен был докладывать в ВР о выполнении бюджета-2012. Он выступил с отчетом, однако не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал.

Позже народный депутат Игорь Швайка (фракция “Свобода”) заявил журналистам, что Мярковский вышел на трибуну Верховной Рады Украины в нетрезвом состоянии. Он сказал: “Первый заместитель министра финансов пришел в парламент в нетрезвом состоянии. Он пришел отчитываться о выполнении бюджета за 2012 год - ну пьяное выполнение о пьяном выполнении бюджета”. Швайка считает, что Мярковский подтвердил свое состояние тем, что “просто убежал”.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир Макеенко заявил, что Мярковский не был пьян, а у него проблемы со здоровьем. В интервью журналистам он сказал, что Мярковскому просто стало плохо, и “он сейчас у врача, он меряет давление, пьет там лекарства”.