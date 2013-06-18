Колобова пригласили в ВР тушить скандал с его заместителем

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак сказал, что Колобов должен доложить об отчете о выполнении Закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2012 год”, а также о ситуации с первым заместителем министра финансов Анатолием Мярковским.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Мярковский должен был докладывать в ВР о выполнении бюджета-2012. Он выступил с отчетом, однако не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал.

Позже народный депутат Украины Игорь Швайка (фракция “Свобода”) в интервью журналистам заявил, что первый заместитель министра финансов Украины Мярковский сегодня вышел на трибуну Верховной Рады Украины в нетрезвом состоянии. Он сказал: “Первый заместитель министра финансов пришел в парламент в нетрезвом состоянии. Он пришел отчитываться о выполнении бюджета за 2012 год - ну пьяное исполнение о пьяном выполнении бюджета”. Швайка считает, что Мярковский подтвердил свое состояние тем, что “просто сбежал”.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Владимир Макеенко заявил, что первый заместитель министра финансов Мярковский не был пьян, а у него проблемы со здоровьем.

В интервью журналистам он сказал, что Мярковскому просто стало плохо, и “он сейчас у врача, он меряет давление, пьет там лекарства”.

По мнению Макеенко, председатель ВР Владимир Рыбак правильно сделал, что по просьбе двух фракций парламента объявил перерыв в заседании парламента, чтобы выяснить, как ВР будет работать дальше.

“Я думаю, что если он сможет, то продолжит, а если нет, то кто-то от правительства будет докладывать другой”, - сказал Макеенко.