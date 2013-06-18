Скандал в ВР: нардеп утверждает, что замминистра вышел к трибуне пьяным

Народный депутат Украины Игорь Швайка (фракция “Свобода”) утверждает, что первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сегодня вышел на трибуну Верховной Рады Украины в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в интервью журналистам.

Швайка отметил, что когда он подошел к трибуне, то «возле трибуны, на которой выступал Мярковский, в радиусе 5 метров была вонь такая, как воняет от человека, который только что оторвался от водки”. Он сказал: “Первый заместитель министра финансов пришел в парламент в нетрезвом состоянии. Он пришел отчитываться о выполнении бюджета за 2012 год - ну пьяное исполнение о пьяном выполнении бюджета”.

Швайка отмечает, что Мярковский подтвердил свое состояние тем, что “просто сбежал”. Швайка считает, что это “подчеркнуто пренебрежительное отношение к парламенту, украинским избирателям”.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Владимир Макеенко заявляет, что первый заместитель министра финансов Мярковский не был пьян, а у него проблемы со здоровьем.

В интервью журналистам он отметил, что Мярковскому просто стало плохо, и “он сейчас у врача, он меряет давление, пьет там лекарства”.

“Я подошел к нему, посмотрел, как он выглядит. И он просто бледный”, - сказал Макеенко.

По мнению Макеенко, председатель ВР Владимир Рыбак правильно сделал, что по просьбе двух фракций парламента объявил перерыв в заседании парламента, чтобы выяснить, как ВР будет работать дальше.

“Я думаю, что если он сможет, то продолжит, а если нет, то кто-то от правительства будет докладывать другой”, - сказал Макеенко.