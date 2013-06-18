Европа должна пойти на компромиссы в требованиях к Украине – эксперт

Углубление сотрудничества между Украиной и Европой важно не только для Киева, но и для Брюсселя. Украина интересна Европе своими специалистами технологической сферы и экономическим потенциалом.

Об этом в комментарии телеканалу БТБ сказал научный сотрудник Атлантического Совета США Адриан Каратницкий, сообщает РБК-Украина.

По его мнению, Европа должна пойти на компромиссы в требованиях, которые выдвигаются перед подписанием соглашения об ассоциации, чтобы документ был подписан уже в ноябре 2013 г.

«Думаю, нужно смотреть на все это, исходя из глобальных интересов Европы и глобальных интересов украинцев. Нельзя сводить отношения между большими странами к одной персоне. Украина очень важна для Евросоюза. Естественно, стандарты открытости медиа и политических процессов, независимости в юридической отрасли должны быть частью шагов навстречу. Но нельзя сводить отношения к персоне одной лишь Юлии Тимошенко. Это не должно быть препятствием для подписания Ассоциации Украина-ЕС и создания зоны свободной торговли», – сказал Адриан Каратницкий.