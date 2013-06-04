ВР не поддержала отмену необоснованных льгот функционеров

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 203 (при необходимых 226 - УНИАН) из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, который был внесен лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, предлагалось внести изменения в Законы «О статусе народного депутата Украины», «О государственной службе», «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» с целью отмены или ограничения льгот и преференций, предоставленных лицам, уполномоченных на выполнение функций государства, которые не связанны с выполнением ими своих обязанностей.

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Законопроектом, в частности, предлагалось ограничить предельную численность органов, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Кабинета министров, Верховной Рады: Администрации Президента до 200 чел. (на данное время 549), Аппарата Верховной Рады до 500 чел. (на данное время 1115), Секретариата Кабинета министров Украины до 400 чел. (на данное время более 700).

Также предлагалось установить ограничение, что после прекращения полномочий Президент Украины обеспечивается государственной охраной не пожизненно, а только на протяжении одного года. Также предлагалось ограничить материально-бытовое и транспортное обеспечение Президента, который на период пребывания на посту имеет право на временное проживание на одной официальной резиденции и обязан освободить ее в день вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Кроме того, Президенту на период его пребывания на посту обеспечивается проезд на самолетах регулярных международных и внутренних авиалиний. Исключительно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций он имеет право пользоваться авиационным транспортом Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

Также предусматривалось ограничить пенсионное обеспечение Президента Украины, народных депутатов, членов Кабинета министров. Так, максимальный размер пенсии, с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии и пр. не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших работоспособность;

Законопроектом предусматривалось установить запрет на перекрытие дорожного движения во время проезда Президента, председателя Верховной Рады, премьер-министра и других высших должностных лиц государства.

В заключительных положениях законопроекта предусматривалось установить обязанность для Кабинета министров Украины обеспечить передачу в Фонд государственного имущества Украины всех государственных резиденций Государственного управления делами, кроме трех зданий, в которых расположена Администрация Президента Украины, резиденция Президента Украины и резиденция для обеспечения размещения глав иностранных делегаций и проведения мероприятий протокольного характера, и авиационной техники Государственного авиационного предприятия «Украина» для дальнейшей приватизации.

Средства, полученные от продажи государственных резиденций и авиационной техники, зачисляются в государственный бюджет Украины и направляются на финансирование защищенных расходов государственного бюджета Украины.