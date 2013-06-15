Кокс и Квасневский прибыли в больницу к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, кортеж из трех автомобилей заехал на территорию медицинского заведения в 9.55.

Сторонники Тимошенко, которые дежурят у проходной больницы, встретили представителей мониторинговой миссии скандированием: «Юле – волю!».

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Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

За период работы миссии состоялись несколько визитов Кокса и Квасневского в Украину, во время которых политики посещали Тимошенко в больнице, а также Менскую колонию, где встречались с Луценко.