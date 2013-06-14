Тимошенко объявили единым кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Арсений Яценюк.

Сегодня, 14 июня, съезд партии «Фронт Змин» единогласно принял решение об объединении с ВО «Батькивщина» путем ликвидации и вступления членов «Фронта Змин» в ВО «Батькивщина».

В частности, Турчинов сообщил, что, кроме «Фронта Змин» и ПРП также будет объединение со многими представителями Народного Руха и "другими независимыми политиками, которые имеют смелость сегодня вместе стоять и оппонировать нынешнему режиму и не бояться тех репрессий, которые, безусловно, мы ожидаем".