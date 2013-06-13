Министр: Власть и бизнес будут сообща определять объемы экспорта зерна

Так, ведомство, зерновой бизнес и отраслевые аграрные ассоциации уже подписали рамочный Меморандум о взаимопонимании на 2013/2014 МГ. И благодаря этому будут согласованы объемы экспорта зерна нового урожая.

Об этом в ходе дискуссионной панели «Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе!», состоявшейся в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners», сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Для обеспечения устойчивого партнерства государства и субъектов на рынке зерна Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и зерноторговые компании руководствуются Меморандумом о взаимопонимании. Он будет продлен на следующий маркетинговый период. И сейчас мы уже подписали рамочный Меморандум на 2013/2014 МГ. Там указано, что в конце сентября мы обоснуем объем экспорта зерновых. Думаю, что объемы будут больше, чем в прошлом году», − подчеркнул Министр.

Глава ведомства отметил, что такая форма сотрудничества власти и зернового бизнеса доказала свою эффективность в долгосрочной перспективе. Так, по словам Николая Присяжнюка, она помогает урегулировать рынок зерновых как с позиций продовольственной безопасности государства, так и в соответствии с требованиями ВТО.

«Зерновой сегмент украинского агропроизводства вообще имеет мощный потенциал и перспективу дальнейшего развития, учитывая процессы, происходящие на глобальном рынке зерна. И сегодня Украина уже продемонстрировала мировому сообществу, как эффективно наладить сотрудничество правительств и бизнеса. И таким образом эффективно реагировать на растущие потребности населения планеты в зерне. Ведь мы знаем, что стремительное увеличение населения на планете, рост доходов в странах с быстро развивающимися экономиками в разы повысили спрос как на продовольственное, так и на фуражное зерно», − резюмировал Николай Присяжнюк.