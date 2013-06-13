Фонд Игоря Янковского огласит имена победителей детского творческого конкурса «Мій рідний край – Україна»

16 июня 2013 г. состоится финал первого национального проекта, Всеукраинского благотворительного фонда Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» – Всеукраинской выставки-конкурса детского художественного творчества «Мій рідний край – Україна», а также, открытие экспозиции лучших конкурсных работ.

Финальная церемония награждения победителей творческого конкурса юных художников «Мій рідний край – Україна» состоится в легендарном «Шоколадном доме» по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, 17, начало мероприятия в 11.30.

Во время торжества будут оглашены имена 9 финалистов, а также 27 победителей в творческих номинациях. В ходе праздничной церемонии победителей поздравят и вручат ценные призы представители Всеукраинского благотворительного фонда Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего», с напутственным словом к молодым талантам обратятся именитые художники, эксперты, входящие в состав жюри Конкурса.

Для всех присутствующих на мероприятии состоится праздничная концертная программа при участии молодого талантливого бандуриста-виртуоза Ярослава Джуся, а также артистов оригинального жанра.

По завершению награждения победителей конкурса, в помещении Детской картинной галереи «Шоколадный дом» состоится торжественное открытие выставки лучших художественных работ, поступивших на творческий конкурс «Мій рідний край - Україна» со всех уголков нашей страны.

Все представленные на конкурс художественные работы (699 рисунков) на протяжении двух недель отбирались и оценивались компетентным жюри, в состав которого вошли такие известные деятели культуры и искусства, как: Виталий Шкляр - заслуженный архитектор Украины, лауреат Шевченковской премии (г. Киев); Оксана Полтавец-Гуйда - член Национального союза художников Украины (НСХУ); Галина Ямчинская - заслуженный работник культуры Украины, доцент кафедры эстетики, этики и изобразительного искусства Житомирского государственного университета им. И.Франко (г. Житомир); Владимир Подлевский - член НСХУ (г. Чернигов); Андрей Сендецкий - представитель международной ассоциации культуры и искусств в Украине, дизайнер-сценограф (г. Львов); Олег Болюк - кандидат искусствоведения АН Украины, член Национального союза архитекторов Украины (г. Львов); Инна Козина - художница, руководитель детской художественной студии (г. Киев); Екатерина Гринь - художница, руководитель детской художественной студии (г. Запорожье); Татьяна Скирда - заведующая филиалом КНМРИ «Творческий центр «Шоколадный дом» (г. Киев).

Итогом сложной и плодотворной работы жюри стала великолепная экспозиция, работа которой продлится с 16 июня по 28 июля 2013 г. в выставочных залах киевского «Шоколадного дома».

Для аккредитации на предстоящее мероприятие, пожалуйста, обращайтесь к Сергею Смольцу, по телефону: (044) 500-77-80, а также, по e-mail: sergeypr@7com.com.ua

Более подробная информация о Всеукраинской выставке-конкурсе «Мій рідний край - Україна» размещена на официальном сайте Фонда: http://iff-charity.org/

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ - УКРАЇНА»

Творческий призыв Всеукраинского благотворительного фонда Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» на открытие новых талантов искренне поддержала вся Украина. Сразу после провозглашения анонса о начале, с 3 апреля по 30 мая 2013, на абонентский ящик Фонда начали поступать работы. Всего на участие в конкурсе было представлено 699 творческих работ из всех регионов Украины.

Наиболее творческими и активными оказались Николаевская, Ровенская области и Автономная Республика Крым, откуда на конкурс поступило большое количество работ. По условиям конкурса, творческие работы юных мастеров оценивались по трем возрастным категориям: от 5 до 7 лет, от 8 до 12 лет, от 13 до 16 лет.

«Основной целью нашего конкурса был поиск и поощрение юных талантов из всех уголков Украины, и дальнейшая поддержка и развитие их творчества. Мы еще раз убедились - наши дети являются многогранными интересными личностями, гениальными и неповторимыми. Мы гордимся юным поколением граждан Украины! Участники конкурса продемонстрировали, что умеют мастерски использовать новые, порой неожиданные творческие решения в изобразительном искусстве. Все работы, присланные на конкурс - достойные буди украшением современного центра детского изобразительно-прикладного искусства», - отметил Игорь Янковский, Председатель Наблюдательного Совета Всеукраинского благотворительного фонда« Инициатива ради будущего».

Согласно условиям конкурса, прием конкурсных работ проходил с 3 апреля по 30 мая 2013 г., за этот период на адрес организаторов конкурса – Всеукраинского благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего» было направлено 699 творческих работ со всей Украины. Поступившие на конкурс творческие работы юных мастеров оценивались по трем возрастным категориям: от 5 до 7 лет, от 8 до 12 лет, от 13 до 16 лет, в каждой из которых экспертами жюри были определены победители.

16 июня 2013 г. в 12.00 в помещении Детской картинной галереи «Шоколадный дом» состоится финал Всеукраинской выставки-конкурса детского художественного творчества «Мій рідний край - Україна».

ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ:

Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» является благотворительной организацией, объединившая единомышленников, которые направляют свои усилия на создание и реализацию благотворительных социально-культурных и образовательных проектов и программ в Украине. Цель ВБФ «Инициатива во имя будущего» - вместе с единомышленниками поддерживать талантливую творческую молодежь, способствовать созданию в государстве гуманного высококультурного общества.

Ключевые направления деятельности Всеукраинского благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего»:

Образовательно-научные программы, в рамках, осуществления которых Фонд стремится содействовать развитию науки и культуры, оказывать помощь молодым ученым, студентам и одаренным детям.

Историко-культурные программы нацелены на охрану и сохранение щедрого культурного и духовного наследия Украины и мира, улучшение историко-культурной среды, возрождения памятников истории и культуры.

Медико-реабилитационные программы призваны пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать совершенствованию системы здравоохранения, развития массовой физической культуры, спорта и туризма, а также направляют благотворительные средства на содействие социальной реабилитации малообеспеченных, безработных, инвалидов войны, боевых действий, ветеранов военной службы и других лиц, нуждающихся в опеке.

Экологические программы, направленные на защиту природно-заповедного фонда Украины и развитие природоохранного дела.

Всеукраинский благотворительный фонд «Инициатива во имя будущего» открыт для сотрудничества с каждым, кто разделяет цели и стремление организации, и искренне желает сделать свой вклад в общегосударственное дело развития благотворительности в Украине.

Если вас интересует дополнительная информация о деятельности Всеукраинского благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего», пожалуйста, обращайтесь к Информационной Службе:

Тел.: +380 44 459 0304; Факс:+380 44 459 0305;

E-mail: i.esmurzieva@iff-charity.org

ВБФ ИГОРЯ ЯНКОВСКОГО «ИНИЦИАТИВА ВО ИМЯ БУДУЩЕГО»

БЦ "Горизонт Парк" корп. 1, 5 этажул. Амосова, 12, г. Киев, 03680, Украина