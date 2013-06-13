Открытие проекта «Программа поддержки молодежной политики региона Восточного Партнерства»

20-21 июня 2013 г. в Киеве состоится международная Конференция по случаю открытия Проекта «Программа поддержки молодежной политики региона Восточного Партнерства» (ППМП). В Конференции примут участие руководители и уполномоченные представители министерств, учреждений, общественных организаций, которые занимаются вопросами молодежной политики и молодежи из Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Белоруссия, Грузии, Республики Молдовы и Украины, а также делегаты от представительств Европейского Союза в странах региона Восточного Партнерства, представители международных организаций и проектов. Основной целью Конференции является презентация целей и задач Проекта ППМП, а также обсуждение актуальных вопросов молодежной политики в рамках круглых столов и открытых дискуссий.

Ожидается, что с приветственным словом к участникам Конференции обратятся г-н Равиль Сафиуллин, Министр молодежи и спорта Украины, г-н Алессандро Леоне, программный менеджер Генерального Директората Развития и Сотрудничества - EuropeAid Европейской Комиссии, г-н Виктор Корж, Заместитель Председателя Киевской городской государственной администрации, а также другие представители государственных структур и ведомств. Более шестидесяти участников из шести стран региона Восточного Партнерства встретятся на Конференции, чтобы обменяться передовым опытом в сфере молодежной политики, ознакомится с инициативами Европейского Союза, содействовать формированию программы действий Проекта в сфере предоставления поддержки и развития сотрудничества в области государственной молодежной политики и политики для молодежи.

Начало работы Конференции запланировано на четверг, 20 июня 2013 г. (09:30), в гостинице «ПРЕЗИДЕНТ-отель» (г. Киев).

Для справки:

ППМП является новым Проектом, финансируемым Европейским Союзом, рассчитанным на три года (2012-2015). Действие Проекта направленно на поддержку развития молодежной политики в странах региона Восточного Партнерства Европейского Союза: Республике Армении, Республике Азербайджан, Республике Белоруссия, Грузии, Республике Молдове и Украине. Проект осуществляет свою работу в таких сферах, как обоснованная и основанная на знаниях молодежная политика, межсекторное сотрудничество, участие молодежи. Проект сотрудничает с государственными органами власти, учреждениями, научно-исследовательскими институтами, исследователями в области молодежной политики; неправительственными организациями, занимающимися вопросами молодежи. Офис Проекта ППМП находится в г. Киеве.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Проект «Программа поддержки молодежной политики региона Восточного Партнерства»: 044 279 19 46, office@eapyouth.eu

Руководителем Проекта является г-н Ханс-Юрген Мет.