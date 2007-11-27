Кириленко: у брата и племянника Ющенко на время политсовета были другие дела

Лидер партии «Народный Союз Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не причастен к срыву заседания Политсовета партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя, в частности, отсутствие на заседании Политсовета членов Политсовета Петра и Ярослава ЮЩЕНКО, Веры УЛЬЯНЧЕНКО и других приближенных к Президенту лиц.

«Отсутствие этих фамилий говорит о том, что у них в это время были другие дела», - сказал В.КИРИЛЕНКО, назвав это случайностью. В то же время он отметил, что «работа по срыву кворума произошла за спиной Президента».

Он также не согласился с тем, что сегодняшняя ситуация свидетельствует о расколе в партии.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшнем заседании Политсовета НСНУ приняли участие менее 50 человек из 196 членов Политсовета партии.