Кириленко может собрать чрезвычайный съезд Нашей Украины

Лидер “Народного Союза Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает созыва чрезвычайного съезда партии для решения вопроса о неподписантах коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая заседание политсовета НСНУ.

В то же время, В.КИРИЛЕНКО высказал мнение, что даже если съезд обяжет депутатов подписать соглашение, то это может не иметь никаких юридических последствий.

Он также не исключил, что новое заседание политсовета партии может состояться уже завтра.