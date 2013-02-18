КС получил представление о решении ВАСУ в отношении Балоги и Домбровского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС, отметив, что документ поступил 14 февраля.

В частности, в представлении речь идет о необходимости толкования положений части первой статьи 76 Конституции Украины (данная статья касается конституционного состава Верховной Рады Украины - УНИАН), а также частей первой, третьей, четвертой статьи 79 (данная статья касается того, что перед вступлением в должность народные депутаты приносят перед Верховной Радой присягу - УНИАН). Кроме того, депутаты просят растолковать часть вторую, четвертую статьи 81 Конституции Украины (она касается прекращения полномочий народных депутатов), а также частей второй, пятой статьи 124 и пункта 9 части третьей статьи 129 Конституции (в этих статьях речь идет о полномочиях судов в Украине - УНИАН).

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В сообщении пресс-службы говорится, что согласно Регламенту Конституционного Суда Украины конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и А.Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

61 народный депутат из фракции Партии регионов подписался под представлением в Конституционный Суд относительно законности решения Высшего административного суда Украины о лишении П.Балоги и А.Домбровского депутатских полномочий.

Председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов сообщил, что под этим представлением в КС подписался 61 народный депутат из фракции Партии регионов.