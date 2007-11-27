Криль обрадовал товарищей по блоку... и тут же огорчил

Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, заместитель председателя партии «Наша Украина» Игорь КРИЛЬ заявляет о готовности сложить полномочия народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

«Я готов сдать депутатские полномочия. Но я это сделаю, если это будет необходимо для интересов государства, а не в угоду некоторым «политическим спикерам», которые не отображают точку зрения большинства ни членов Совета «Нашей Украины», ни членов фракции «Наша Украина - Народная самооборона», - заявил И.КРИЛЬ.

«Весной прошлого года я уже слагал депутатский мандат. И мы с моим коллегой Виктором ТОПОЛОВЫМ сделали это первыми во фракции», - напомнил он.

На просьбу прокомментировать вчерашние обвинения члена НУ - НС Романа ЗВАРИЧА в его адрес И.КРИЛЬ сказал: «Что касается ЗВАРИЧА лично, то хотел бы напомнить, что ему дважды приходилось слагать полномочия. И оба раза он, как министр юстиции, это делал с нарушением закона. Если он об этом забыл, то советую ему поднять распечатки из Интернета, которые ему напомнят, что эти шаги он предпринимал под давлением возможных судебных процессов».

«Понимаю ЗВАРИЧА. Он выполняет определенные команды, поскольку в дерибане должностей ему бы досталась должность министра юстиции», - отметил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, И.КРИЛЬ является одним из семи депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона», которые до сих пор не поставили свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции.

23 ноября член фракции НУ - НС Давид ЖВАНИЯ выразил убеждение, что народные депутаты, которые не хотят подписывать коалиционное соглашение, должны сложить свои полномочия.