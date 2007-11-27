Партия регионов открещивается от «ширки»

Партия регионов не заинтересована в создании «широкой» коалиции, поскольку этого ей не поручали избиратели, заявил в интервью радио "Свобода" народный депутат от этой партии Ярослав СУХОЙ.

«Я народный депутат Украины уже четвертого созыва. Представлял и представляю Запорожский индустриальный регион. На этих перевыборах я имел около ста встреч в разных районах области, и я ни на одной из встреч не слышал такого приказа. И я сомневаюсь, что кто-то из народных депутатов от Донецкого, Харьковского, Луганского регионов получил такой приказ – о какой-то «широкой» коалиции», – заявил Я.СУХОЙ.