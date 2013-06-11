Азаров советует немцам не клеить на Украину ложных ярлыков

В интервью изданию Die Zeit Николай Азаров заявил, что Запад навешивает Украине ложные ярлыки.

«Евро-2012 было для нас стимулом для реализации крупных инфраструктурных проектов... Мы построили дороги, железнодорожные вокзалы и модернизировали аэропорты... Некоторые из них даже в лучшем состоянии, чем те, что вы знаете в Германии - просто потому, что они сделаны с использованием новейших технологий», - цитирует слова Азарова Тиждень.ua.

«Украина далеко не такая страна, какой ее представляет Запад: коррупция, подавление, отсутствие демократии. Неправильно клеить нас только такой ярлык», - заявил премьер-министр.

В то же время, издание прокомментировало слова Азарова, ссылаясь на статистику и комментарии экспертов.

«Об этом, конечно, можно спорить. Соперник авторитарного главы государства Виктора Януковича и его премьера Азарова Юлия Тимошенко до сих пор сидит в тюрьме. Из-за ее заключения многие западные политики не поехали на Евро-2012. А Генеральная прокуратура до сих пор расследует частые случаи коррупции, связанной с чемпионатом. Расходы на обновление инфраструктуры перед началом турнира росли и росли. По словам экспертов, 40% от общего объема инвестиций было направлено в темные каналы. Только на реконструкцию киевского стадиона вцелом ушло около €460 млн вместо запланированных €140 млн. Критики обвиняют в этом пресловутых олигархов, которые благодаря связям с правительством обогатились на государственных контрактах», - пишет Die Zeit.