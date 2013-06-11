Оппозиция осенью еще раз попробует отставить Азарова

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба партии.

«В сентябре три оппозиционные силы первым представлением внесутпредставление об отставке правительства, терроризирующего страну уже три с половиной года», - сказала Геращенко.

Ирина Геращенко также заверила, что «УДАР» сделает все, чтобы заставить власть подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в этом году.

«Подписание соглашения об ассоциации - это будет выигрыш Украины. Каждый украинец сможет получить не только открытые границы, не только право на социальные стандарты Европейского Союза, а наша страна станет в перспективе частью единой европейской семьи», - сказала народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Верховная Рада не поддержала инициированный оппозицией проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины». За то решение проголосовало только 190 (при необходимых 226) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов за отставку правительства не голосовал ни один депутат. Из фракции «Батькивщина» - «за» проголосовали 88 из 95 членов фракции, «УДАР» - «за» 35 из 42, КПУ – «за» 21 из 32 депутатов, внефракционные - 10 из 32. Фракция ВО «Свобода» голосовала за отставку правительства в полном составе – 36 депутатов.

Как известно, согласно законодательству, резолюция о недоверии Кабинету министров Украины считается принятой, если за это проголосовало большинство от конституционного состава Верховной Рады.

Следствие принятия Верховной Радой резолюции о недоверии Кабмину - отставка всего состава правительства.

Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза на протяжении одной сессии, а также на протяжении года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины.