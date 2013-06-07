Рыбак: Если фракции не договорятся, придется обращаться к Януковичу

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Рада», передает РБК-Украина.

По его словам, если фракции не смогут договориться, тогда придется обратиться к главе государства.

«Если мы не сможем сами, то, думаю, нам может помочь Президент государства Виктор Янукович. А если и это не поможет, то у Президента есть свои возможности обратиться к избирателям, пусть они подумают, и есть закон. Парламент должен работать», – заявил спикер украинского парламента.

Кроме того, Владимир Рыбак прокомментировал инициативу Партии регионов созвать внеочередную сессию Верховной Рады. Так, он предлагает не спешить в этом вопросе, хотя и не исключает такой возможности при наличии необходимых 150 подписей.

«Будет 150 подписей и не менее – я проверю их, чтобы все было по-честному... Но спешить с этим вопросом я точно не буду», – подчеркнул председатель Верховной Рады.

Он также сообщил, что в начале следующей недели встретится с Президентом Украины, лидерами фракций и надеется, что, в конце концов, депутаты услышат друг друга.