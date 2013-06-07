В Харьков на суд по делу ЕЭСУ приехала тетя Тимошенко

Киевский районный суд в Харькове продолжил слушание уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о нарушениях в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, в 15.00 председательствующий судья Константин Садовский объявил об открытии судебного заседания, которое проходит в помещении Апелляционного суда на площади Руднева.

Подсудимая Тимошенко на судебное заседание не доставлена.

Интересы экс-премьера представляют защитники Сергей Власенко, Андрей Кожемякин и Александр Плахотнюк.

На заседании отсутствует дочь экс-премьера, защитница Евгения Тимошенко.

Также в зале судебных заседаний присутствуют народные депутаты Украины, в частности Валерий Головко, и несколько сторонников Тимошенко.

В Харьков на заседание по делу ЕЭСУ также прибыла тетя Тимошенко Антонина Ульяхина.

Гособвинение представляют четырех прокуроров.

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Сторонники Тимошенко встретили коллегию прокуроров возгласами “Юле - свободу!”, “Банду прочь”.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2013 года Киевский районный суд Харькова в очередной раз перенес слушание уголовного дела по обвинению Тимошенко о нарушениях в деятельности ЕЭСУ. Судебное заседание ввиду отсутствия в зале судебных заседаний Тимошенко и одного из ее защитников Кожемякина было перенесено председательствующим судьей Константином Садовским на 7 июня.

6 июня защитник Сергей Власенко сообщил, что Тимошенко просит суд рассматривать ходатайство защиты по делу о деятельности ЕЭСУ в ее отсутствие на судебном заседании.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.