Власенко: у Януковича - миллион возможностей освободить Тимошенко

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил защитник Тимошенко Сергей Власенко, говоря о юридических возможностях решения этой проблемы.

«В действительности, согласно п. 27 ст. 106 Конституции, у Президента неограниченное право на издание указа о помиловании. Я подчеркиваю – неограниченное право. Во-вторых, в случае с Юрием Луценко такой опыт уже был», - сказал Власенко.

«Он может помиловать человека любого. Более того, я еще раз обращаю внимание, в ситуации с Юлией Владимировной он лично неоднократно публично заявлял, что суд по газовому делу не отвечал базовым европейским стандартам», - добавил защитник.

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По мнению Власенко, для решения «стопроцентно политического вопроса Тимошенко» существует «миллион возможностей, только для этого нужна политическая воля Виктора Януковича».

«Декриминализация статей 364, 365 (Уголовного кодекса – УНИАН), принятие закона об амнистии, пересмотр в судах этого абсурдного, смешного газового приговора, приказ о помиловании – миллион возможностей, было бы желание, - сказал Власенко. – Решение Европейского суда может быть основой, о чем вчера, кстати, неоднократно, скажем так, мягко говорили европейские политики. Все есть, нет политической воли, нет желания этого делать».

Власенко подчеркнул, что в Украине действует презумпция невиновности. Он отметил, что отказ помиловать Тимошенко из-за наличия других, открытых против нее, уголовных дел свидетельствует о юридической неграмотности некоторых политиков.

«Рассказы о том, что есть еще другие дела, о том, что есть что-то. Это говорят люди, которые не понимают базовых вещей юриспруденции. В Украине действует презумпция невиновности, и сколько бы дел где-то не было – это не играет никакой роли. Человек считается невинным до того момента, пока вина не доказана приговором суда, который вступил в законную силу», - сказал Власенко.

По словам защитника, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская имеет все возможности и права обратиться к Президенту с просьбой о помиловании Тимошенко.

В то же время Власенко отметил, что сама Тимошенко не будет обращаться к Януковичу с просьбой о помиловании, поскольку она не совершала преступлений.

«Юлия Владимировна не будет писать никаких заявлений – она человек, который не совершал преступлений. Она заложник «сомалийских пиратов». Она не будет обращаться к Януковичу ни с какими заявлениями», - сказал ее защитник.

«Я подчеркиваю еще раз: вопрос политических узников в Украине, вопрос нарушения прав человека, он, во-первых, не является внутренним вопросом Украины, во-вторых, это стопроцентно политический вопрос, для решения которого существует миллион возможностей, только для этого нужна политическая воля Виктора Януковича», - заявил Власенко.