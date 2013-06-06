Северинсен думает, что Янукович боится Тимошенко

Содокладчик Мониторингового комитета ПАРЕ в 1992-2007 годах Ханне Северинсен считает, что Президент Украины Виктор Янукович не хочет освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко из тюрьмы, поскольку боится ее конкуренции на следующих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время видеоконференции.

“Это просто скандал, что лидер оппозиции сейчас все еще в тюрьме, и с ней очень плохо обращаются. Мир осведомлен и встревожен этой ситуацией, это является признаком того, что Янукович боится главного оппонента и хочет, чтобы она ушла из политики до следующих президентских выборов”, - сказала Северинсен.

По ее убеждению, необходимо обеспечить, чтобы в Украине был справедливый суд, а не “такой очень странный суд, который проходил над Юлией Тимошенко”.

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По словам Северинсен, если Украина хочет подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, то власть должна обеспечить принцип верховенство права.

“Нельзя просто взять политического оппонента и бросить в тюрьму”, - подчеркнула она.