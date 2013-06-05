Евросоюз считает, что Украине уже подсказали, как решить проблему Тимошенко
Евросоюз считает, что решение ЕСПЧ дает возможность для решения проблемы Тимошенко - представитель Еврослужбы внешних действий.
ЕС считает, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дает хорошую возможность для решения проблемы заключенной экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на конференции в Европарламенте об отношениях Украина-ЕС представитель Европейской службы внешних действий Девид О’Салливан.
По теме: Ющенко говорит, что Европе следует стать посредником в вопросе Тимошенко
“Решение Европейского суда предоставляет хорошую возможность для решения этого вопроса”, - сказал он.
Представитель европейской дипломатической службы отметил, что ЕС обеспокоен отсутствием в Украине четкой стратегии в решении проблемы политически мотивированных осуждений, в частности, по делу Тимошенко.