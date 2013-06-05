Ющенко говорит, что Европе следует стать посредником в вопросе Тимошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом во время конференции относительно развития отношений ЕС-Украина в Европарламенте заявил третий Президент Украины Виктор Ющенко.

“В Украине оппозиция и власть не способны сесть за стол переговоров”, - сказал он.

“Им нужна третья сторона - европейская”, - добавил Ющенко.

По убеждению бывшего украинского Президента, решить дело Тимошенко можно лишь с применением политико-правовых инструментов.

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“У Луценко ситуация была проще: инструментов права было достаточно, а здесь нужны политико-правовые инструменты”, - сказал Ющенко.

В своем ответе на вопрос депутата Европарламента Ющенко дал понять, что не считает необходимым ставить подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в зависимость от освобождения Тимошенко.

“Европейский контекст является, по моему мнению, обязательным условием для урегулирования проблемы Тимошенко, а не наоборот”, - сказал Ющенко.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 4 июня интервью Линас Линкявичюс - министр иностранных дел Литвы, которая через неделю станет страной - председателем ЕС, а в ноябре примет саммит Восточного партнерства, в ответ на вопрос: «Является ли освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко условием подписания Соглашения об ассоциации?», отметил: «Украина должна снять все подозрения о том, что у вас существует выборочное правосудие. Вам следует учитывать, что дело Тимошенко для некоторых европейских столиц стало символом, лакмусовой бумажкой правового государства. Надо иметь в виду, что для некоторых европейских государств это (освобождение Юлии Тимошенко) является условием подписания СА. Пока является. Если Украина сделает шаги к тому, чтобы доказать, что процессы идут в правовом поле, то это не будет проблемой».

Линкявичус сказал, что дело Тимошенко «является символом. Эти требования нужно воспринимать очень серьезно, нужно помнить, что для согласия на подписание СА необходим консенсус Совета ЕС. К сожалению, украинской властью эта ситуация, насколько я понял, воспринимается недостаточно серьезно».