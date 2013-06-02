К участку в Василькове подвезли «спортсменов» - представляются журналистами от УДАРА

В городе Васильков Киевской области, где сегодня проходят выборы городского головы, к избирательному участку №86 неизвестные подвезли группу молодчиков спортивного телосложения в количестве более 20 человек, которые называют себя журналистами и утверждают, что приехали в Васильков по просьбе партии “УДАР”.

Как передает корреспондент УНИАН, эти лица пытаются оказывать психологическое давление на избирателей, в частности, спрашивая, за кого люди, пришедшие на участок, голосуют.

В то же время, в милиции Киевской области сообщили, что в настоящее время каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Вместе с тем, в милиции Киевской области отметили, что также не зафиксировано использование на выборах так называемых “каруселей”. Однако в милиции подтвердили, что на территории одного из избирательных участков, расположенном на территории местного элеватора, был задержан человек, который пытался проголосовать, имея при этом киевскую регистрацию в паспорте.