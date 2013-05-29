Янукович поручил Азарову подписать Меморандум с Таможенным союзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам после встречи с Президентами России, Беларуси и Казахстана, которая проходила в Астане.

Президент сообщил, что дал поручение Кабинету министров Украины подписать соответствующий документ во время саммита СНГ в Минске 31 мая.