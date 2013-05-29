Янукович поручил Азарову подписать Меморандум с Таможенным союзом
15:48, 29 мая 2013Политика
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Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске в пятницу.
Виктор Янукович дал поручение Кабмину
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович журналистам после встречи с Президентами России, Беларуси и Казахстана, которая проходила в Астане.
Президент сообщил, что дал поручение Кабинету министров Украины подписать соответствующий документ во время саммита СНГ в Минске 31 мая.
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