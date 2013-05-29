Чалый видит угрозу Харьковских соглашений №2

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины (2009-2010 гг.), заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый считает, что Украине не следует подписывать международные документы во время саммита в Астане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему: “Украина - наблюдатель в Таможенном союзе? “Плюсы” и “минусы” статуса”.

“Спешить не нужно, если не будет в Астане заявлено о подписании документов, я только этому поаплодирую, я не буду критиковать Президента за то, что он не приехал с подписанными документами”, - сказал Чалый.

Он убежден, что необходимо взять паузу, создать рабочие группы, привлечь экспертов и выработать наиболее приемлемую позицию Украины. Чалый считает, что было бы лучше, если бы эта позиция вырабатывалась после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы “не повторить второй раз ошибку, не сделать Харьковские соглашения №2”.

Чалый отметил, что он категорически возражает против подписания или введения в действие любого соглашения, которое закрыло бы Украине путь к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. “Я не хотел бы, чтобы наше правительство оказалось в такой достаточно неудобной позе шпагата в растяжке. Я не хотел бы, чтобы сегодня была реализована схема мягкого втягивания Украины в Таможенный союз или в Евразийский экономический союз в будущем”, - сказал он. По убеждению Чалого, “полувход в Таможенный союз” делается, в первую очередь, для того, чтобы идеологи нового евразийского образования могли держать хорошее лицо перед избирателями в своих странах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в Астане (Казахстан) проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Во встрече принимают участие Президент РФ Владимир Путин, Президент Казахской Республики Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, а также Президент Украины Виктор Янукович и Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев.

Ожидается, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане Украина получит статус наблюдателя в Евразийской экономической комиссии.

Напомним, диалог стран-участниц Таможенного союза и Украины о расширении экономических связей продолжается не первый год, однако реальных шагов по интеграции пока нет. Киев хочет участвовать в особом формате "3+1", сохраняя при этом возможность для экономического сотрудничества с Евросоюзом. Члены Таможенного союза настаивают на том, что получить все выгоды от сотрудничества с объединением можно только при условии полноценного членства.

Представитель Администрации Президента Украины Андрей Гончарук ранее заявил, что страна должна находить баланс в отношениях как с Таможенным союзом, так и с Европейским Союзом. По его словам, статус наблюдателя в ТС позволит Украине выгодно сотрудничать с этой организацией и иметь свободный доступ к нормативно-правовой базе и документам внутреннего пользования этого объединения. Кроме того, Украина, получив такой статус, будет иметь своего представителя в ТС и сможет подавать свои предложения по актуальным вопросам сотрудничества. Тем временем в Москве призывают не переоценивать значение статуса наблюдателя.