Российские беженцы в Украине сообщают о манипуляциях с паспортами

Маглов и еще трое активистов из России - член партии «Другая Россия» Алексей Девятов, его супруга журналистка Дженни Курпен и антифашист Филипп Гальцов - ранее подали документы о предоставлении статуса беженцев в Украине. В таких случаях паспорт передается на хранение в Миграционную службу, но документ можно получить на время для получения денежного перевода, регистрации брака или заключения договора о найме жилья.

По словам Маглова, он обратился в Миграционную службы Украины с просьбой вернуть на время паспорт, чтобы получить денежный перевод. Однако в ведомстве паспорт вернуть отказались, а взамен предоставили справку, в которой сказано, что ее обладатель является соискателем статуса беженца.

«По той справке, что они дают вместо паспорта, невозможно что либо сделать», - пояснил Маглов.

Начальник киевского управления службы усомнился в том, что паспорт будет возвращен, и на этом основании отказал.

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«Сначала рассказывали про каких-то людей, которые брали свои паспорта и не возвращали, потом говорили что-то про подделку документов. Позже версия поменялась, и сказали, что в законе не сказано про то, что они должны давать на время паспорта. Ровно как и нет такого запрета. Раньше такая практика была, когда паспорта можно было взять на пару дней», - сказал Маглов.

13 мая Киевское отделение миграционной службы сообщило о потере паспорта Дженни Курпен, заявили российские беженцы. Как подчеркивается в их заявлении, такими действиями власти Украины «выдавливают беженцев, еще не получивших статуса, за рамки правового поля». Активисты недавно обжаловали отказ в предоставлении статуса беженца, передает Газета.ру.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года активист "Солидарности" Маглов обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за опасения уголовного преследования по «болотному делу».

Документы для официального соискания статуса политического беженца Маглову помогли собрать специалисты программы юридической защиты ХИАС (Hebrew Immigrant Aid Society - Общество помощи еврейским иммигрантам), организации-партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Активист “Солидарности” отметил, что “Украина в свете последних событий не является достаточно безопасным местом”, однако высказал надежду, что “после случая с Леонидом Развозжаевым подобного не повторится”.

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По словам Маглова, 11 июня в Москве он был “похищен сотрудниками Следственного комитета по приказу майора центра “Э” ... и весь день удерживался в приемной Бастрыкина”. Он отметил, что руководитель следственной группы объявил, что по делу о событиях на Болотной площади он является свидетелем, а “попытки связаться с адвокатом были жестко пресечены”. Маглов утверждает, что следователь “неоднократно требовал дать необходимые следствию показания на лидеров оппозиции: Навального, Немцова, Удальцова, Яшина, прибегал к угрозам физической расправы”. Активист написал правозащитникам, что ближе к ночи у него изъяли записную книжку, телефон и ноутбук и отпустили на свободу “без какого-либо обязательства явиться после в СК”. При этом он пишет, что “в течение трех дней велась слежка оперативниками”.

“В конце июля мне стало известно, что по месту моей прописки в отдел полиции поступают всевозможные запросы на меня: наличие загранпаспорта, запрос характеристики. Стало понятно, что в скором времени меня могут арестовать и поместить в изолятор. Решил на какое-то время уехать в Украину в связи с отсутствием загранпаспорта. Так как “расследование беспорядков” стало все более идиотским и более политически мотивированным, не видел возможности вернуться и решил подать документы для получения статуса беженца”, - заявил Маглов.

Он отметил, что готов вернуться в Россию, “если дело о беспорядках будет прекращено за отсутствием события преступления, а все фигуранты будут отпущены”.

“Болотное дело” не имеет отношение к каким-либо беспорядкам. Была провокация со стороны полиции, когда защищенные броней люди начали избивать мирную демонстрацию”, - сказал Маглов.