Правозащитники: Вместе с Путиным в Россию вернулась практика «заклеивания ртов»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Amnesty International «Cвобода в опасности».

«Волна протестов, вызванная выборами в Государственную Думу в декабре 2011 года и «рокировкой» Путин-Медведев в мае 2012, привела к ограничениям этих прав. Принятие двух новых законов и внесение поправок к 11 существующим законам стали составной частью кампании по пресечению инакомыслия, критики власти и протестов», - говорится в документе.

Доклад анализирует изменения в законодательстве и конкретные случаи, когда вступившие в силу законы применялись в нарушение международных правовых обязательств, взятых на себя РФ.

«Нас уверяли, что целью последних законодательных инициатив является поддержание общественного порядка и защита прав граждан. Эффект оказался обратным: известные критики властей, оппозиционеры, независимые наблюдатели и обычные граждане, участвующие в митингах по широкому кругу проблем - все они увидели, что за последний год их права были ограничены», - заявил директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен,

Подчеркивается, что поправки, внесённые в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в июне 2012 года, усложнили и без того трудные процедуры получения разрешения и резко повысили наказания за административные нарушения. Внесённые в закон изменения наложили дополнительные обязанности на организаторов и повысили их ответственность за действия участников митингов. Запрет на проведение демонстраций стал обычной практикой, зачастую их незаконно разгоняли. Кроме этого, чрезмерное применение силы сотрудниками полиции и незаконные аресты сопровождали такие протестные акции, как митинги на Пушкинской и Лубянской площадях в марте 2012 и майские протесты на Болотной площади, а также акции, организованные движением «Стратегия 31» и «народные гуляния» в мае 2012 года.

«Государство обязано разрешать мирные собрания граждан и гарантировать их безопасность, но сегодня принятая по умолчанию позиция властей в РФ такова, что демонстраций, которые они не одобряют, просто не должно быть. Редкие исключения только подтверждают общее правило», - считает Д.Дальхизен.

Кроме этого, в документе отмечается, что принятые в 2012 году поправки в закон использует фразеологию времён холодной войны и требует от организаций, получающих иностранное финансирование, регистрироваться в качестве «иностранных агентов», если считается, что они участвуют в не имеющей четкого определения «политической деятельности». Этот закон вкупе с недавно принятым «законом Димы Яковлева» ограничивают возможность для граждан США работать в организациях, действующих в России, накладывает ограничения на свободу объединений, что противоречит международным стандартам в области прав человека.

Сообщается, что волна проверок некоммерческих организаций (более 200 с начала года в 50 регионах страны) была направлена на все самые известные российские правозащитные НКО.

Также, был принят целый ряд новых законов и поправок, которые поставили под угрозу право граждан на свободу выражения. Широкая сфера применения и формулировки федерального закона об измене и шпионаже могут быть легко использованы для преследования российских правозащитников и активистов гражданского общества, которые сотрудничают с международными организациями.

«Введение множества новых ограничений, которые должны препятствовать иностранному финансированию и влиянию на НКО в России, регулярно объяснялось необходимостью гарантировать стабильность в стране и защитить её от враждебного иностранного влияния. Подобная риторика свойственна репрессивным режимам. В России она тоже не нова. Но если тема стабильности ещё могла вызвать отклик в первые годы правления Путина, то сейчас, кажется, что она в большей степени используется для того, чтобы поставить интересы немногих над правами большинства», - подчеркнул Д.Дальхизен.