Amnesty International вспомнила Украине Развозжаева и других беженцев

Об этом пишет "Коммерсант-Украина" в материале "Права мигрантов в Украине недостаточно защищены".

По данным правозащитников, в прошлом году не было достигнуто "глобального прогресса". Авторы отчета отмечают, что в 2012 году, вопреки решениям Европейского суда по правам человека и положениям конвенции ООН о статусе беженцев, власти Украины депортировали "ряд лиц" в республики Центральной Азии.

Так, 20 сентября 2012 года был выдан Узбекистану предприниматель Руслан Сулейманов. На родине его обвиняли в совершении экономических преступлений, хотя сам Сулейманов заявлял, что стал жертвой преследований конкурентов по бизнесу. Управление верховного комиссара ООН признало его беженцем. Спустя месяц в Киеве был похищен и вывезен в Россию Леонид Развозжаев, которого власти РФ подозревали в подготовке массовых беспорядков.

Эксперты также отметили, что закон "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", принятый в июле 2011 года, подвергся критике экспертов Управления верховного комиссара ООН за положение, разрешающее задерживать на срок до 12 месяцев за незаконное пребывание на территории Украины лиц, не имеющих документов.

"В Украине есть законы, защищающие беженцев и иммигрантов, но факты говорят о том, что они не работают системно, - сказал пресс-секретарь представительства Amnesty International в Украине Богдан Овчарук. - В частности, заметна зависимость от политических целей соседнего государства, как это произошло в случае с Развозжаевым".

В Государственной миграционной службе сдержанно комментируют доклад.

"Наши законы соответствуют мировым стандартам и работают, - заверил глава пресс-службы ГМС Сергей Гунько. - Аналогичные положения, в том числе практика задержаний нелегалов, действуют и в других странах, включая Европу".