Министр: Украина присоединится ко всем соглашениям ТС, не противоречащим обязательствам перед ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Наша позиция простая: мы присоединимся ко всем соглашениям Таможенного союза, которые не противоречат нашим обязательствам перед ЕС”, - сказал он.

Министр отметил, что сегодня Украина обсуждает меморандум с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана, и надеется получить статус наблюдателя.

В комментарии украинским журналистам после завершения заседания министр отметил, что главная цель - не интеграция, а недопущение дезинтеграции, прежде всего, в важных для Украины сферах, в том числе космической и авиастроении.