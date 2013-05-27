Министр: Украина присоединится ко всем соглашениям ТС, не противоречащим обязательствам перед ЕС
Украина готова присоединиться ко всем соглашениям Таможенного союза, которые не противоречат обязательствам страны перед ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.
“Наша позиция простая: мы присоединимся ко всем соглашениям Таможенного союза, которые не противоречат нашим обязательствам перед ЕС”, - сказал он.
Министр отметил, что сегодня Украина обсуждает меморандум с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана, и надеется получить статус наблюдателя.
В комментарии украинским журналистам после завершения заседания министр отметил, что главная цель - не интеграция, а недопущение дезинтеграции, прежде всего, в важных для Украины сферах, в том числе космической и авиастроении.