Луценко возвращается в Украину после «ремонта»

Своими планами на будущее он поделился в интервью Радио Свобода. Луценко уверяет, что не планирует создавать новую политическую силу или общественную организацию и хочет стать посредником между народом и лидерами оппозиции.

«Активная фаза моего «ремонта» завершилась. Хочу вернуться для того, чтобы организовать круглый стол интеллектуалов по написанию плана «третьей украинской республики», - отметил Луценко.

«... Я понял, что Украина, которая хочет быть европейским государством не имеет шанса быть построенной на советском фундаменте. Поэтому сейчас нам нужен план нового государства, я это называю «третья украинская республика». Имею в виду государство, в котором мы категорически отказались бы от советского прошлого и прекратили бы уголовное нынешнее Украины. Этот план, собственно, уже давно описан во многих документах и ​​я хотел бы свести его в единый документ, который может стать планом украинской демократической оппозиции. Тогда можно будет надеяться не только на большую поддержку граждан, но и на новую демократическую волну общества в 2015 году, которые будут голосовать не столько против Януковича, не только за нового лидера оппозиции, а за новую программу новой команды новой страны. Эта работа сейчас является важнейшей, и именно этим я хочу заниматься в Украине », - объясняет экс-министр.

Луценко заверил, что не собирается создавать ни новую партию, ни общественное движение, а будет убеждать оппозицию выдвинуть единого кандидата на президентских выборах:

«... Страна в пессимизме и разочаровании. Я хочу сделать огромную инъекцию оптимизма, чтобы люди снова, как в 2004-м, 1991-м или в 1918-м, поверили в свои силы и необходимость бороться за свои права. Поскольку альтернативы нет ... Если мне это удастся, я буду чувствовать себя счастливым человеком. Я вовсе не претендую на какие-то должности, поскольку просто хотелось бы побыть простым гражданином без лишних государственных полномочий».

Также экс-министр отметил, что делает все от него зависящее, чтобы прецедент Луценко был использован для освобождения Юлии Тимошенко.