Архив освободительного движения пополнился документами КГБ конца 80-х

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, отметив, что представленные документы содержат информацию о зарождении и развитии Украинского Хельсинкского союза, Народного руха Украины за перестройку и других организаций.

Коллекция состоит из служебных писем, докладов, записок, открытых писем высших органов власти УССР, силовых структур, в частности КГБ и Прокуратуры УССР, МВД, Министерства юстиции. Документы иллюстрируют, каким образом работали «органы» и на что обращали основное внимание.

Любопытными для исследователей будут мониторинг подготовки празднования Дня воссоединения Украинской и Западноукраинской народных республик, организации живой цепи между Львовом и Киевом в 1990 году и планы, каким образом помешать проведению этой акции. В коллекции можно также найти информацию об особенностях работы КГБ в связи с созданием ГКЧП и забастовками шахтеров Донбасса в 1989-1990-х годах.

Коллекция сформирована на основе материалов Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины и его региональных отделений. Территориально документы охватывают город Киев, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую области и АР Крым.