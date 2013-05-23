Янукович поручил Азарову заняться замещением газа отечественным углем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно поручению, рабочая группа должна проработать вопрос активизации реализации соответствующих проектов.

Как отметили в пресс-службе, вопросы уменьшения зависимости национальной экономики от импортных энергоносителей, внедрения новейших технологий в сфере угледобычи, перехода на инновационное развитие в направлении использования топливно-энергетических ресурсов находятся под постоянным вниманием Президента. Глава государства считает, что возможности отечественной угольной отрасли используются недостаточно эффективно.

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В частности, использование энергетического угля, который добывается в Украине, при условии внедрения новейших технологий позволит осуществить замещение дорогого импортного природного газа. Объемов такого угля достаточно для обеспечения потребностей Украины на многие годы.

По убеждению Януковича, такой шаг будет дополнительным стимулом для увеличения реализации добытого угля энергетических марок, финансового оздоровления угледобывающих предприятий. Это положительно повлияет на социально-экономическое состояние не только шахтеров, но и металлургов, энергетиков, химиков, рабочих других смежных отраслей.

Внедрение технологий газификации угля только по существующим соглашениям позволит ежегодно экономить от замещения 3 млрд куб м природного газа около 1,2 млрд дол. США, создать до 15 тысяч новых рабочих мест, обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий, убежден Президент.