Оппозиция требует от правительства указать на место российскому генконсулу

Об этом говорится в депутатском запитые на имя премьер-министра, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

В частности, в связи с заявлением генерального консула Российской Федерации в Симферополе Владимира Андреева относительно граждан Украины – представителей крымскотатарского народа депутаты требуют от Кабмина официально обратить внимание российской стороны на нарушение российским консулом украинского законодательства, международных соглашений и резолюций в рамках СНГ, Советы Европы и ОБСЕ, требовать официальных извинений и опровержения заявления, которое было озвучено генконсулом РФ в Симферополе.

Депутаты также требуют немедленно отозвать консульскую экзекватуру генерального консула и отменить его аккредитацию в МИД Украины.

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Кроме того, парламентарии требуют в ближайшие дни от имени Украины как страны, председательствующей в ОБСЕ, внести резолюцию об осуждении такой позиции, озвученной российским консулом в Симферополе. Обратиться к странам-участницам ОБСЕ и Совета Европы с призывом осуществить меры на международном уровне для безусловного выполнения всеми сторонами, в том числе российской стороной, Резолюции ПА ОБСЕ «Воссоединение разделенной Европы» от 3 июля 2009 года и Резолюции ПА СЕ «Необходимость международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов» от 25 января 2006 года, которыми осужден сталинизм и нацизм.

Также депутаты от «УДАРа» требуют от правительства во время ближайших официальных переговоров с российской стороной официально проинформировать о содержании и основных положениях подписанного странами-участницами СНГ и ратифицированного Постановлением Верховной Рады Украины от 17.12.1993 г. № 3736-XII Соглашения по вопросам, связанным с возобновлением прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов. Акцентировать внимание на недопустимости реабилитации преступлений сталинизма и нацизма, оскорбления граждан Украины и нарушения национального законодательства и международно-правовых документов.

Как сообщал УНИАН, генконсул России Андреев в интервью телеканалу АТR заявил, что не рекомендовал россиянам, которые приехали из Москвы, присутствовать 17 мая на премьере фильма «Хайтарма» о депортации крымских татар и о дважды герое Советского Союза летчике Амет-Хане Султане. По его мнению, картина искажает правду о войне и не рассказывает о фактах сотрудничества татар с немцами.

22 мая первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Россию отозвать своего генерального консула в Симферополе Андреева из Крыма.

МИД Украины потребовал от МИД России дать оценку высказываниям Андреева.