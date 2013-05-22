МИД Украины вызвал советника посольства РФ из-за оскорбления крымских татар

В Министерство иностранных дел Украины был вызван старший советник Посольства РФ в Украине Виктор Лихачев, до которого была доведена обеспокоенность украинской стороны в связи с некорректными высказываниями Генерального консула РФ в Симферополе Владимира Андреева в отношении представителей крымскотатарского народа Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины.

«Представителю Посольства России было подчеркнуто, что крымскотатарское население является неотъемлемой составной частью многонационального украинского общества. До сих пор сохраняет действие Соглашение по вопросам, связанным с восстановлением прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, подписанное в Бишкеке 9 октября 1992 г., которое подписано и ратифицировано Россией. Поэтому МИД Украины исходит из того, что официальная позиция Российской Федерации определяется положениями указанного Соглашения, а не мнением российского консульского агента», - отмечается в комментарии.

Также подчеркивается, что внешнеполитическим ведомством Украины была выражена надежда, что «МИД РФ и российская власть дадут надлежащую оценку высказываниям Андреева, как в части артикуляции официальной позиции России, так и корректирования предмета его профессиональной деятельности».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Россию отозвать своего генерального консула в Симферополе Андреева из Крыма.

Поводом для возмущения стал комментарий дипломата крымскотатарскому каналу АТR.

Генконсул рассказал, почему он не рекомендовал делегатам российских летчиков, приехавшим из Москвы, присутствовать 17 мая на премьере фильма «Хайтарма» о депортации крымских татар и о дважды герое Советского Союза летчике Амет-Хане Султане. По его мнению, картина извращает правду о войне и не рассказывает о фактах сотрудничества татар с немцами.

«Если бы это был многосерийный фильм, где, например, из 20 серий 17 были бы о подвиге советских солдат, легендарных летчиков в годы войны, 2 серии были бы о вопросах сотрудничества лиц крымскотатарской национальности с фашистскими оккупантами и завершающая, может быть, серия о депортации - трагедии и государственных преступлениях советского руководства, - я бы пошел на этот фильм, я бы отсмотрел все 20 серий», - сказал Андреев.

Справка УНИАН. Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1989-м Верховный совет СССР принял декларацию ”О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав”. С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В крымской автономии в настоящее время живут около 2 млн человек, из них около 270 тысяч - татары. Еще, минимум, 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.