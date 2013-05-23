Эксперт объяснил, почему оппозиция не называет единого кандидата в президенты

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал политтехнолог Тарас Березовец, передает корреспондент УНИАН.

“Главный мотив, почему не был назван кандидат в Президенты, понятен, потому что сегодня оппозиция не хочет подвергать этого человека опасности. Если его определить – это, по сути, поставить маркером точку на лбу этому человеку, что он является главным оппонентом власти. Если все усилия будут брошены на «раскручивание» этого кандидата, неизвестно, физически ли он дойдет до финиша президентской кампании, которая будет проходить фактически через 2,5 года”, - сказал он.

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Анализируя результаты оппозиционной акции 18 мая, Березовец отметил, что заявление председателя фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка о том, что акцию “Вставай, Украина!” будет продолжена в южных и восточных областях, была сделана сознательно, в том числе и для того, чтобы “спровоцировать власть на очередной скандал, понимая, что в информационном поле это будет играть против власти и в интересах оппозиции”.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве во время акции «Вставай, Украина!» лидеры оппозиционных парламентских фракций подписали декларацию о координации действий на президентских выборах 2015 года, в которой договорились поддержать единого кандидата в Президенты во втором туре при условии сохранения нынешней избирательной системы.

В то же время они обязались выдвинуть единого кандидата в первом туре, если власть "протиснет" переход к избранию Президента в один тур.

Согласно документу, три оппозиционные силы будут координировать свои действия на всех этапах президентской кампании.