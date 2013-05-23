Оппозиция хочет видеть в ВР генпрокурора, регионалы - против

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка должен отчитаться в Верховной Раде уже завтра, если народные депутаты примут постановление о его отчете.

Об этом в комментарии УНИАН сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Постановление предусматривает пригласить именно на пятницу”, - сказал он и добавил, что генпрокурор находится в Киеве.

В то же время, отметил Яценюк, если генпрокурор не сможет приехать в пятницу, они готовы перенести его вызов на следующую пленарную неделю.

“Но проголосовать за постановление нужно”, - сказал он и добавил, что, в соответствии с законом, генеральный прокурор должен немедленно выполнить постановление в случае его принятия.

Фракция Партии регионов не будет голосовать за то, чтобы генеральный прокурор Виктор Пшонка отчитался в парламенте о ходе расследования по факту избиения работников СМИ и других резонансных событий в Киеве 18 мая во время политических акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер фракции ПР Александр Ефремов, отвечая на вопрос журналистов, будет ли голосовать завтра ПР за постановление о заслушивании отчета генпрокурора.

“Для того чтобы пригласить генерального прокурора отчитаться в зале, нужно принять соответствующее постановление 226 голосами. Мы голосовать за это постановление не будем. Поэтому, сможет ли оппозиция проголосовать за него? Я думаю, что также нет”, - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, считает ли он исчерпывающим отчет министра внутренних дел Виталия Захарченко относительно событий 18 мая, Ефремов ответил: “Профанацией заниматься не нужно”.

“Мы заслушали министра, который непосредственно занимается этим вопросом, а слушать прокурора, которому еще не переданы дела, - это вводить общество в заблуждение”, - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что лидеры фракций договорились завтра проголосовать за постановление о заслушивании в Верховной Раде генерального прокурора Украины Пшонки.